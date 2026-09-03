Anche il quotidiano Libero racconta il calciomercato dell'estate con la pagella fine sessione. E all'Inter, nel comparto grandi, dà 7.5. "Ha fatto quel che voleva e doveva fare. È più giovane e completa dell'anno scorso, senza spendere cifre astronomiche, senza esuberi, senza inseguire fantasmi come il quinto attaccante. Programmazione", scrive il quotidiano sul mercato nerazzurro.

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"L'ha avuta anche la Roma (7.5) che arriva a un Leweling dal chiudere un mercato perfetto. Ma la gestione dei rinnovi al ribasso e l'inserimento di figure adatte a Gasperini sono mosse da grande club. Sette alla Juventus (7) perché è riuscita a liberarsi dei giocatori invendibili portati da Comolli mentre smontava e rimontava due reparti. Non è una sessione perfetta, ma è buona in relazione alle macerie lasciate dalle gestioni precedenti. Mezzo voto in meno al Milan (6.5) perché manca un difensore centrale di spessore internazionale. Va premiato il coraggio nel tagliare e investire tanto (anche troppo) su pochi: un apprezza apprezzabile processo di sintesi. Male il Napoli (voto 5). Non meno perché c'è stata trasparenza. Ha pagato il conto della folle gestione dell'estate precedente. In relazione alle possibilità, la Lazio (6.5) ha stupito: non potendo muoversi, ha comunque portato a casa Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson", si legge sul mercato delle altre.

Como 8: "Re di questo mercato non perché ha speso tanto, ma perché ha speso bene", conclude il quotidiano.

(Fonte: Libero)