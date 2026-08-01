VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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L’Inter non si ferma a John Stones, ma per ora non affonda il colpo Cuti Romero. Lo riporta oggi Libero nella sua edizione odierna, facendo il punto sul mercato dei nerazzurri.

"L’interesse è certificato però il club nerazzurro prima di affondare il colpo, viole procedere prima con alcune cessioni. Il centrale argentino non intende allontanarsi dallo stipendio percepito al Tottenham, da 6,5 milioni di euro netti a stagione e poi l’Inter dovrà trovare la quadra con gli Spurs, che chiedono 45 milioni per lasciar partire il difensore.

Ma prima l’imperativo categorico è cedere. Quel che è certo è che il rinforzo in difesa non sarà Trevoh Chalobah, sempre sul taccuino del Como. Il Chelsea continua a chiedere 35 milioni: i lariani possono arrivare a quella cifra con l’inserimento dei bonus".