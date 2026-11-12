VIDEO FCIN1908 / Zidane: "Thuram? Non era al meglio ma capisco. Sfortunatamente..."

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Tra i nomi in uscita dall'Inter c'è, ormai da tempo, anche Luis Henrique, che non ha mai pienamente convinto in nerazzurro e che, in caso di offerta congrua a gennaio, potrebbe davvero lasciare Milano. Scrive il Corriere dello Sport:

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"Per Luis Henrique invece si seguirà la strategia dell’ultimo mercato estivo, continuando a valutare offerte a titolo definitivo per monetizzare la cessione. L’ex Marsiglia si ritrova nelle vesti di rincalzo, visto che a destra è finito in poco tempo dietro a Diouf ed è stato poi sorpassato da Spence mentre a sinistra la corsia appare blindata con Dimarco e Carlos Augusto".

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"Il brasiliano tra l’altro è infortunato (lavora per tornare in gruppo dopo lo sosta) così come Stankovic, costretto a lasciare il ritiro della Serbia dopo la convocazione".

(Fonte: Corriere dello Sport)