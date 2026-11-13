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Si avvicina gennaio e ripartono le riflessioni in casa Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Marotta e Baccin studieranno da qui a gennaio le possibili occasioni da aggredire in sede di mercato in una sessione in cui l’Inter spesso è rimasta a guardare o quasi (a gennaio 2026 l'unica operazione è stata l'acquisto di Massolin, lasciato poi in prestito al Modena fino a giugno).

"Talvolta i Campioni d'Italia hanno piazzato anche colpi interessanti, su tutti, negli ultimi anni, quelli di Eriksen, Gosens e Rafinha, in prestito dal Barcellona. Sono pochi, scandagliando la lista degli ultimi 10 anni, gli innesti che però hanno avuti un vero impatto. Per questo motivo bisognerà operare con enorme cautela. Certe riflessioni meglio farle in largo anticipo, cominciando ben prima dell'apertura formale della finestra invernale".

(Corriere dello Sport)