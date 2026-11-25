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L'Inter guarda al futuro in ottica mercato e ha messo gli occhi su diversi profili in attacco: oltre a Varela e Robinson del Monza, c'è un altro nome che il club sta visionando molto da vicino.

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Lo rivela Matteo Moretto: "Il Milan segue Paul Mendy e ne apprezza le qualità: ma ci sono altri club e non c'è nulla di avanzato e non c'è una trattativa vera e propria.

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Io starei cauto, il Milan è andato a vederlo qualche volta come altre squadre come l'Inter e altri club stranieri. C'è ancora tanto tempo e non c'è ancora quella carne al fuoco necessaria per cui serva parlare costantemente di lui".