VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

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Niente Inter lunedì sera per Oumar Solet: il difensore dell'Udinese starà ai box per circa due settimane. E il francese è stato a lungo seguito dai nerazzurri in estate.

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Lo racconta Alfio Musmarra su YouTube: "Lunedì non ci sarà l'oggetto del desiderio del mercato dell'Inter Solet: è infortunato. Vedremo come sarà la sua stagione e capiremo se è stato giusto mollarlo oppure no.

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Nonostante le doverose smentite dell'Udinese, l'Inter non lo prende perché non ha superato quei parametri che il club riteneva fondamentali a livello fisico".