GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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"L’apertura di Luis Henrique al trasferimento nella Capitale, dopo giorni di riflessioni e tentennamenti, è il segnale che Gasperini aspettava per la svolta tattica: così potrebbe davvero prendere forma la Roma che ha in mente da oltre un anno". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro dell'esterno brasiliano, con il club giallorosso che spinge con l'Inter per chiuderlo.

Ecco il punto dal quotidiano: "L’operazione non ha costi banali: l’Inter chiedeva in un primo momento 30 milioni di euro, la Roma ha ottenuto un piccolo sconto a 27, da entrambe le parti è sempre filtrato un cauto ottimismo eppure la formula va ancora definita; i nerazzurri vorrebbero avere la certezza di incassare la cifra, anche se fosse tra un anno, mentre i giallorossi, come hanno fatto per Mora, tenteranno la strada (più complessa) del diritto semplice. L’intesa potrebbe essere trovata inserendo condizioni non impossibili da raggiungere, come un piazzamento alla portata o un numero stabilito di presenze del calciatore.

Se Jones non dipende dalla sua partenza, non significa che resti alla Pinetina, anzi. L’operazione con la Roma è stata messa in piedi ed è arrivata anche l’apertura del brasiliano al trasferimento nella Capitale. Ma il club giallorosso ha dato la precedenza all’esterno offensivo, rinviando i discorsi per quello a tutta fascia. In ogni caso, per chiudere, l’Inter vuole che la valutazione dell'ex-Marsiglia si avvicini a quota 30 milioni ed è difficile immaginare che sia sufficiente un prestito con semplice diritto di riscatto".