La disponibilità di Calhanoglu a indossare la stessa maglia anche oltre la prossima estate si è trasformata intanto già in qualcosa di concreto
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Sono giorni caldi in sede Inter: sul tavolo dei dirigenti c'è il dossier che riguarda il rinnovo di Hakan Calhanoglu, che sembra però essere disposto davvero a prolungare il suo contratto coi nerazzurri anche rivedendo eventualmente al ribasso il suo ingaggio.
Lo spiega oggi il Corriere dello Sport: "La disponibilità del numero 20 nerazzurro a indossare la stessa maglia anche oltre la prossima estate, momento in cui scadrà l’attuale accordo, si è trasformata intanto già in qualcosa di concreto. C’è infatti la sua apertura anche a rivedere al ribasso l’ingaggio da circa 6 milioni di euro che percepisce attualmente. La chiave potrebbe essere quella di spalmare il lordo magari su più anni di contratto, ma bisognerà ovviamente parlarsi in più circostanze per trovare la quadra dal punto di vista economico.
La partita si giocherà anche sul piano dei bonus, che – come già anticipato – l’Inter vuole legare sempre di più ai risultati di campo, soprattutto a livello internazionale. Calhanoglu si troverà presto di fronte alla firma di quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera, per cui dovrà ponderare bene tutto e prendere poi una decisione definitiva".
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