GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Interessante aneddoto su Pio Esposito raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport a pochi minuti da Belgio-Italia di Nations League. Queste le parole del giornalista, che segue da vicinissimo la Nazionale ormai da anni.

"È cambiato il percepito attorno a Pio Esposito, i numeri impressionano. Lui è il terzo di tre fratelli che giocano a calcio. Lui va in prestito allo Spezia, si parlava benissimo di lui, spegne lui i riflettori sul suo conto, aveva capito che il suo percorso di crescita passava da un’esperienza in Serie B. Oggi è il titolare della nostra Nazionale.

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Vi racconto un aneddoto: venerdì sera Mancini ha lasciato pomeriggio e sera libere alla squadra, molti sono andati a cena, altri per negozi a Milano. Lui ha preso un van, è corso da mamma e papà a Brescia. È un ragazzo molto particolare e speciale anche da questo punto di vista, le parole di Frattesi sull’umiltà lo confermano”, ha spiegato.

(Fonte: SS24)