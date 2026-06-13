L'esterno è e rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries in direzione Real

Nei prossimi giorni sono attese novità importanti per Marco Palestra: l'esterno è e rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries in direzione Real e, come spiega il Corriere dello Sport, rimane ottimismo in casa nerazzurra per la buona riuscita dell'operazione.