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Mercato, ecco i due motivi per cui sta aumentando l’ottimismo dell’Inter per Palestra

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L'esterno è e rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries in direzione Real
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nei prossimi giorni sono attese novità importanti per Marco Palestra: l'esterno è e rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Dumfries in direzione Real e, come spiega il Corriere dello Sport, rimane ottimismo in casa nerazzurra per la buona riuscita dell'operazione.

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Si legge: "Da una parte, l’Atalanta è ferma sulla sua richiesta di 50 milioni, a cui aggiungerne almeno altri 5 come bonus. L’Inter, invece, dopo averne messi sul tavolo 45, comprensivi di premi, non ha effettuato nuovi rilanci, non avendo ancora il via libera di Oaktree.

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Ma il fatto che Palestra si veda solo a San Siro e che, comunque, il club bergamasco immagini unicamente una cessione in Italia del suo gioiello alimenta l’ottimismo di viale Liberazione. Tanto più che la potenziale rivale, ovvero il Manchester City, sembra aver messo nel mirino Malo Gusto del Chelsea, ben conosciuto da Maresca, dopo che De Zerbi avrebbe bloccato Pedro Porro al Tottenham".

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