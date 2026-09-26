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"La telenovela Lautaro-Barcellona è destinata a vivere nuove puntate". Ne è sicuro Tuttosport nella sua edizione odierna nel concentrarsi sul capitano dell'Inter e sull'interesse del club catalano nei suoi confronti. Si legge infatti: "Era tutto cominciato nel 2020, poi il Covid cancellò un’operazione che all’epoca - Messi voleva il “Toro” al Camp Nou - sembrava ormai scritta; quindi i rumors che ogni tanto sono tornati, sono riemersi forti a fine agosto.

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Non c’era però né il tempo per imbastire un’operazione di tale portata - si parlava di un'eventuale proposta in arrivo dalla Catalogna da 100 milioni -, né la volontà, reciproca, di Inter e Lautaro, di dirsi addio. Però il Barcellona, leggendo le dichiarazioni di Deco, tornerà alla carica. La ricerca di una grande nove rimane in cima alla lista del club blaugrana, nonostante a fine mercato sia arrivato come “toppa” Gabriel Jesus. Il brasiliano, per altro coetaneo di Lautaro - entrambi sono classe ’97 - ha cominciato bene, segnando 2 gol in 4 gare (per 41 minuti complessivi), e avrà un’annata per convincere tutti, però il Barcellona ha sempre in testa Julian Alvarez e... Lautaro.

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L'argentino a Milano si sente a casa, non è un mistero. È il simbolo della squadra e come molti compagni ha un sogno: provare a vincere quella Champions sfuggita in due finali. Ad agosto 2027 compirà 30 anni e il suo contratto, da 9 milioni a stagione, scadrà nel 2029. Per l'Inter Lautaro rappresenta qualcosa in più di un semplice giocatore, però è chiaro che se il Barcellona dovesse presentarsi concretamente con un'offerta indecente a inizio mercato e non sul gong, tutte le parti dovrebbero valutare la situazione. Deco ha fatto capire che il Barcellona terrà d'occhio Lautaro: come scritto, servirà pazienza e capire cosa succederà nei prossimi mesi fra Milano e Barcellona".