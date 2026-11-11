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L'Inter ora si gode Djed Spence lì a destra, ma non è un mistero, anzi, come prima abbia corteggiato con grande forza Marco Palestra dell'Atalanta.

L'esterno classe 2005 si è però accasato al Chelsea, ma inizialmente, secondo il Quotidiano Sportivo, non era così tentato. Si legge infatti: "Cinquantacinque milioni di euro, con bonus al seguito, nelle casse della Dea, versati dal Chelsea e inarrivabili per il club nerazzurro.

Hanno deciso Atalanta e giocatore, inizialmente apparso poco allettato dal salto in Inghilterra, ma poi convintosi di voler tentare, dietro lauto pagamento. Una svolta che ha avuto strascichi a mezzo stampa tra Beppe Marotta e l’agente Alessandro Lucci".