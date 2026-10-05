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Momento d'oro per Tomas Palacios, arrivato addirittura al debutto con la maglia dell'Argentina: dopo i due anni difficili all'Inter, il centrale classe 2003, ora sembra aver trovato la propria dimensione.

E il suo addio definitivo è ormai pressoché sicuro, come spiega Tuttosport: "A fine gennaio 2026, dopo 3 presenze e 26 panchine complessive in nerazzurro, ecco l'accordo con l’Estudiantes che ha ottenuto il difensore in prestito fino al termine dell’anno con un diritto di riscatto intorno ai 6.5 milioni.

Per l’Inter nessun contro-riscatto in favore, ma una percentuale sulla futura rivendita. Considerando il rendimento in Argentina fino a oggi - 30 gare, 29 da titolare - e l’esordio con la nazionale maggiore, sembra scontato l’acquisto da parte dell’Estudiantes che nel 2027 potrebbe provare a fare cassa (ci sono diverse squadre interessate). Se per l’Inter sarà un rimpianto o meno, lo si scoprirà in futuro".