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L'Inter prosegue con la preparazione estiva e, dopo l'amichevole giocata a Hong Kong contro il Manchester City, si trova ora in Australia. La rosa nerazzurra presenta ancora delle lacune, puntualmente evidenziate da Chivu, e la dirigenza è al lavoro per trovare una soluzione. Così scrive Il Messaggero: "Pensate al povero Chivu, che ha salutato a maggio Dumfries, destinazione Real Madrid, e ancora il club non è riuscito a consegnargli un esterno destro di livello.

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Marotta ha perso sul filo di lana Palestra, che ha scelto il Chelsea, e l'israeliano Kalahili che non ha superato le visite mediche. Resiste la candidatura di Spence dopo l'ottimo Mondiale con l'Inghilterra ma il Tottenham spara alto: 25 milioni non bastano. Ce ne vogliono 40, invece, per Romero, centrale dell'Argentina che l'Inter vorrebbe regalare al suo allenatore dopo Stones, preso a zero in uscita dal City. Il colpo da Champions, più che da scudetto, sarebbe sempre Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un investimento per il futuro. Per il suo ingresso, è necessaria l'uscita di Frattesi, al capolinea in nerazzurro".