Nessun passo avanti tra la Roma e Luis Henrique, ma l'affare rimane in piedi
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo Frattesi, passato in prestito alla Lazio, l'Inter sta trattando anche il passaggio di Luis Henrique alla Roma. Queste le novità sull'affare secondo quanto riporta il Messaggero:
"Nessun passo in avanti per Luis Henrique, un'operazione che potrebbe concretizzarsi in caso a fine mese. Il tempo, però, è sempre di meno e servono le mosse giuste per andare a dama".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Frattesi: "Spaccato il cielo, Inter onore più grande della mia vita! Ma dopo quella maledetta finale..."
Social
Frattesi saluta l'Inter, arriva il commento strappalacrime dell'ex presidente Zhang
Mercato Inter
Sky - Esposito, terzo incontro per il rinnovo. Cosa filtra sull'accordo: "Volontà Inter è di..."
Mercato Inter
Jones, ecco la strategia. Giocatore ha rifiutato ogni destinazione: "Inter convinta di..."
Mercato Inter
Retroscena Spence: Chivu l'ha chiesto alla dirigenza Inter perché vuole instaurare ad Appiano...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti