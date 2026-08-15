Nessun passo avanti tra la Roma e Luis Henrique, ma l'affare rimane in piedi

Andrea Della Sala
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Dopo Frattesi, passato in prestito alla Lazio, l'Inter sta trattando anche il passaggio di Luis Henrique alla Roma. Queste le novità sull'affare secondo quanto riporta il Messaggero:

Luis Henrique
Getty Images

"Nessun passo in avanti per Luis Henrique, un'operazione che potrebbe concretizzarsi in caso a fine mese. Il tempo, però, è sempre di meno e servono le mosse giuste per andare a dama".

Luis Henrique

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