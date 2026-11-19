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Robin Risser è uno dei giovani portieri più promettenti d'Europa. L'estremo difensore del Lens e della Nazionale francese, classe 2004, è finito da tempo sul taccuino di numerosi club, e potrebbe diventare uno dei nomi caldi della prossima estate. Secondo tuttomercatoweb.com, sul giocatore c'è da tempo l'Inter, che già lo aveva valutato per il dopo Sommer, prima di decidere di puntare su Martinez. Oltre ai nerazzurri, anche il Milan e la Juventus hanno visionato Risser, ma attenzione alla concorrenza delle big inglesi, con Manchester City, Manchester United e Liverpool fortemente interessate, oltre al Bayern Monaco. Valutazione? Si parte da quota 40 milioni di euro, compresi del 25% che il Lens dovrà girare allo Strasburgo.