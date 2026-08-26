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Jamal Iddrissou è stato uno dei giovani aggregati dall'Inter al ritiro della Prima Squadra. L'attaccante classe 2007 è riuscito a mettersi in luce agli ordini di Chivu e del suo staff, tanto da rimanere in gruppo anche in occasione della prima giornata di campionato contro il Monza. Su di lui ci sono tantissimi club ma, per il momeno, i nerazzurri non hanno intenzione di farlo partire.

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Dovesse cambiare qualcosa, in tanti sono pronti a muoversi, su tutti il Modena. Così scrive Il Resto del Carlino: "Il Modena cerca altre caratteristiche. Ad esempio, se l'Inter dovesse convincersi a lasciar partire Iddrissou in prestito, ecco, lo si accoglierebbe a braccia aperte. Perché profilo giovane, duttile, potrebbe giocare in tutti i ruoli dell'attacco e offrirebbe spunti. Saranno giorni di attenta ma serena valutazione".