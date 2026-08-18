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Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in questa sessione di mercato c'è anche il centrocampista, arrivato dal Modena, Yanis Massolin.
Secondo il Quotidiano Sportivo, c'è il Monza sulle sue tracce: "I brianzoli ora puntano l'ala offensiva Cyril Ngonge del Napoli e il trequartista Yanis Massolin dell'Inter. Un affare, il secondo, destinato forse a sbloccarsi settimana prossima, dopo la sfida tra le due squadre, prevista per sabato alle 18.30 a San Siro (il centrocampista è peraltro reduce da un problema fisico dal quale dovrebbe recuperare)".
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