Il Barcellona era convinto di aver fissato un prezzo abbastanza alto da impedire la partenza di Ronaldo. Massimo Moratti, invece, la pensava in maniera completamente diversa. Ed Ã¨ cosÃ¬ che nell'estate del 1997 l'Inter riuscÃ¬ a portare a Milano il Fenomeno, protagonista di uno dei trasferimenti piÃ¹ clamorosi della storia del calcio.

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A quasi trent'anni di distanza, l'ex presidente nerazzurro Ã¨ tornato a raccontare quell'operazione in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS. Un affare concluso sfruttando proprio una valutazione che il Barcellona riteneva probabilmente sufficiente per trattenere il suo campione.

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Moratti: Â«Il Barcellona fissÃ² un prezzo che per me era accessibileÂ»

Quando gli viene chiesto come si svolse la trattativa per Ronaldo, Moratti torna al momento in cui il club catalano stabilÃ¬ la cifra necessaria per acquistarlo.

«Il punto Ã¨ che il Barcellona aveva fissato un prezzo. Forse pensavano che fosse alto, ma per me non lo era. Lo considerai interessante, accessibile. Era un'operazione che potevamo permetterciÂ».

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Poche parole che spiegano bene la determinazione dell'allora presidente dell'Inter. Il Barcellona pensava di aver messo al sicuro il suo fuoriclasse, ma quella cifra non rappresentava un ostacolo per Moratti, che aveva deciso di fare di tutto per portarlo in nerazzurro.

Â«Il Barcellona si arrabbiÃ² moltissimo. Non se lo aspettavanoÂ»

Quando i dirigenti blaugrana si resero conto che l'Inter era davvero pronta a chiudere l'operazione, ormai non c'era piÃ¹ nulla da fare.

Moratti ricorda cosÃ¬ la reazione degli spagnoli:

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«Poi, naturalmente, loro si pentirono, ma ormai era troppo tardi. L'accordo con l'Inter era stato conclusoÂ».

Un ruolo importante lo ebbe anche la volontÃ del giocatore, entusiasta all'idea di misurarsi con il campionato italiano.

«Ronaldo era felicissimo di venire a giocare in Italia. Anche questo influÃ¬ sul trasferimentoÂ».

Poi il particolare piÃ¹ curioso, che racconta quanto il Barcellona fosse rimasto sorpreso dall'esito della vicenda.

Â«Il Barcellona si arrabbiÃ² moltissimo, perchÃ© non se lo aspettava. Pensavano che con quella cifra Ronaldo non sarebbe andato via, ma per me non rappresentava un problemaÂ».