Ormai manca solo l'ufficialità dell'interruzione del prestito di Valentin Carboni al Genoa. L'argentino classe 2005 è in procinto di lasciare i rossoblù, avendo trovato pochissimo spazio sia con Vieira sia con De Rossi.
Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula”
Ormai manca solo l'ufficialità dell'interruzione del prestito di Valentin Carboni al Genoa: il destino del classe 2005 può essere in Argentina
Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così aprendo ad una destinazione a sorpresa: "Da quello che ci risulta per Valentin Carboni sta prendendo sempre più corpo una soluzione argentina, un prestito al Racing di Milito.
Il club lo vorrebbe, ci sono contatti in corso e potrebbe essere una pista per questa stagione. Ci sono altre piste italiane come il Cagliari, però il feeling e il desiderio del ragazzo lo porta in Argentina".
