FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula”

calciomercato

Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula”

Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula” - immagine 1
Ormai manca solo l'ufficialità dell'interruzione del prestito di Valentin Carboni al Genoa: il destino del classe 2005 può essere in Argentina
Matteo Pifferi Redattore 

Ormai manca solo l'ufficialità dell'interruzione del prestito di Valentin Carboni al Genoa. L'argentino classe 2005 è in procinto di lasciare i rossoblù, avendo trovato pochissimo spazio sia con Vieira sia con De Rossi.

Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così aprendo ad una destinazione a sorpresa: "Da quello che ci risulta per Valentin Carboni sta prendendo sempre più corpo una soluzione argentina, un prestito al Racing di Milito.

Moretto: “Valentin Carboni può lasciare l’Italia: ecco squadra e formula”- immagine 3

Il club lo vorrebbe, ci sono contatti in corso e potrebbe essere una pista per questa stagione. Ci sono altre piste italiane come il Cagliari, però il feeling e il desiderio del ragazzo lo porta in Argentina".

Leggi anche
Romano: “Inter pronta a procedere per Cancelo, ha fretta! Dipende da lui, come stanno le...
Akanji, con lo scudetto sarà riscatto obbligato. Ma Inter ha deciso: se non dovesse vincerlo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA