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Le prossime saranno settimane molto importanti per l'Inter riguardo al tema rinnovi. Uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Carlos Augusto, che il club nerazzurro vorrebbe blindare al più presto.

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Ne ha parlato su YouTube anche Matteo Moretto:

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"Ci aspettiamo un'accelerata nelle prossime settimane nella trattativa per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter, attualmente in scadenza nel 2028. Sono previsti nuovi incontri. La notizia che vi voglio raccontare è che l'Inter ha tutte le intenzioni di arrivare a un accordo e chiudere il cerchio entro Natale, entro la fine dell'anno. Il rinnovo di Carlos Augusto è una priorità. L'Inter vuole blindarlo e trattenerlo".