Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Arriva un importante aggiornamento sui rinnovi di contratto in casa Inter. A darlo è Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano: "Calhanoglu scade nel 2027, ha 32 anni e il prossimo sarà probabilmente l'ultimo contratto importante. Parto da un dettaglio: ti dico che Calhanoglu, per rispetto nei confronti dell'Inter e per suo desiderio per quanto sta bene a Milano, dà massima priorità all'Inter.

Ascolterà l'Inter, le parti stanno già parlando: e ti dico anche che la volontà del club, ed è la linea di tutti i rinnovi, è quella di offrire una base fissa sostenibile più bonus sostanziosi. E l'intenzione dell'Inter è quello di offrire un contratto con questi punti al giocatore: il desiderio di Calhanoglu è provare a continuare a nerazzurro. Ma sarà uno dei suoi ultimi contratti: bisognerà capire se riceverà altre proposte allettanti in Turchia o in Italia e se la differenza economica sarà così elevata.

Getty Images

Il desiderio del ragazzo è giusto raccontarlo, ma deve capire che strada intraprendere. Zielinski è uno dei giocatori che scade nel 2028: l'Inter ha in testa l'idea di sedersi col ragazzo per migliorargli e allungare il contratto. Ma non è una delle priorità incombenti: l'Inter sa che è contento ed è intenzionata ad andargli incontro in alcune richieste. Ma oggi ci sono altre priorità come Carlos Augusto, che è sempre più vicino, o Calhanoglu e Bastoni.