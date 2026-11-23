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Arrivano importanti novità sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito nel corso del primo tempo del match contro l'Atalanta per un problema al flessore.

Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista turco farà domani gli esami strumentali per avere contezza del suo problema fisico. Ecco cosa ha detto Andrea Paventi:

"Calha farà gli esami domani, di solito si lasciano passare 24 ore per valutare con più accuratezza il problema. Un altro stop per lui, si spera non sia una cosa lunga e che si sia fermato prima di peggiorare la situazione ma finché non ci saranno gli esami non si può dire altro. Sicuramente non ci sarà contro Stoccarda e Genoa"