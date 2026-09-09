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C'è un retroscena riguardante Davide Frattesi e il suo addio all'Inter. A raccontarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Voglio raccontarvi un retroscena su Frattesi. Il prestito oneroso è di 5 milioni di euro ma ci sono anche 2 milioni di bonus.

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E voglio dirvi anche che quando la Juve, nell'ultima parte di mercato, ha capito che i tempi di recupero di Thuram sarebbero stati lunghi, ha fatto più di un pensiero a Frattesi.

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Chi ha cercato di capire le condizioni del trasferimento è stato Giovanni Carnevali, che lo conosce molto bene: ma Spalletti non ha mai dato l'ok a questo suo possibile arrivo dal punto di vista tattico. Non è arrivato il suo ok a procedere: Carnevali ha fatto un sondaggio ma Frattesi aveva già tutto instradato con la Lazio".