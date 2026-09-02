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La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Piero Ausilio ha firmato la risoluzione consensuale con l'Inter, anticipando la scadenza del contratto precedentemente fissata per il 30 giugno 2027.

Getty Images

Ausilio e l'Inter non hanno trovato l'accordo per il rinnovo e quindi il DS ha scelto di firmare la risoluzione consensuale. Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha commentato così la decisione di Ausilio:

"Piero Ausilio non vedeva l’ora di risolvere il suo contratto con l’Inter in scadenza a giugno. Da pochi minuti l’addio è ufficiale con tanto di nota del club nerazzurro, risoluzione consensuale. Rapporto deteriorato nelle ultime settimane dopo 28 anni pieni di tante belle cose, le incomprensioni sul prolungamento hanno portato alle decisione del direttore sportivo di lasciare con un po’ di anticipo. Adesso occhio al suo futuro: le proposte non mancheranno, tra le altre abbiamo segnalato in mattinata quella del Tottenham. Intanto, Dario Baccin (storico vice di Ausilio) è stato promosso con il ruolo di Chief Sport Officier"