VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Scudetto e bilancio in attivo, con Oaktree creata Inter vincente"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In estate tra le tante voci di mercato è uscita anche quella dell'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino era nel mirino dei blaugrana, ma l'Inter l'ha dichiarato incedibile e ora vuole ulteriormente blindarlo.

Come sottolinea il Mundo Deportivo, "Lautaro Martínez potrebbe rinnovare il proprio contratto con l'Inter nei prossimi mesi, dopo la scorsa estate particolarmente intensa, quando l'attaccante argentino era finito nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana aveva infatti avviato dei contatti con l'entourage del giocatore per provare a portarlo in Catalogna, dopo aver constatato l'impossibilità di arrivare a Julián Álvarez. La totale chiusura dell'Inter a una possibile cessione, però, aveva impedito alla trattativa di andare avanti.

Getty Images

Oggi Lautaro è un elemento fondamentale della squadra nerazzurra. Non a caso, è il calciatore più pagato della Serie A, dopo il rinnovo firmato due anni fa che lo lega all'Inter fino all'estate del 2029. Il suo ingaggio supera gli 11 milioni di euro all'anno.

L'attuale accordo potrebbe essere presto ritoccato verso l'alto e prolungato, con l'obiettivo di legare l'attaccante al club nerazzurro fino al 2032. A quel punto Lautaro avrebbe 33 anni e si tratterebbe, con ogni probabilità, dell'ultimo contratto della sua carriera con l'Inter".