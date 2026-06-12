Gli aggiornamenti di mercato di Alfio Musmarra: "Cambiaso all'Inter piace da tempo ma il budget..."

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 16:32)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato delle ultime situazioni di mercato, partendo da Solet e finendo con Frattesi e Cambiaso:

"Il primo nome che potrebbe sbloccarsi è quello di Solet, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con l'Udinese, la distanza è minima. L'Inter ha offerto 22 mln di euro, l'Udinese ne vuole 25 e più o meno ci siamo. Poi dovremmo entrare nell'ordine delle idee e apriamo il capitolo delle cessioni. Entriamo in un campo minato che potrebbe regalare scenari inattesi. L'arrivo di Carnevali alla Juve, che è grande amico di Marotta, non fa sì che ci siano regali tra i due club"

L'abbiamo anche visto per Muharemovic, l'Inter lo voleva ma il Sassuolo faceva una valutazione molto alta. Sappiamo perfettamente che Carnevali conosce Frattesi meglio di chiunque altro, Frattesi è un pallino di Spalletti, io non escludo nulla, Frattesi-Juve è una pista da tenere con grande attenzione. Ci sono le carte in regola perché si possa riaccendere, poi di valutazione e possibili scambi parleremo quando ci sarà qualcosa di concreto.

Abbiamo letto di Cambiaso, all'Inter piaceva in tempi non sospetti anche prima che andasse alla Juve, poi l'Inter non aveva un budget così profondo e lui andò alla Juve ma è una pista che potrebbe riaccendersi, è un giocatore duttile, italiano e vediamo se si trova l'incastro giusto"