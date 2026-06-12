FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, Musmarra: “Settimana prossima può sbloccarsi questo affare. Frattesi-Cambiaso…”

calciomercato

Mercato Inter, Musmarra: “Settimana prossima può sbloccarsi questo affare. Frattesi-Cambiaso…”

Mercato Inter, Musmarra: “Settimana prossima può sbloccarsi questo affare. Frattesi-Cambiaso…” - immagine 1
Gli aggiornamenti di mercato di Alfio Musmarra: "Cambiaso all'Inter piace da tempo ma il budget..."
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato delle ultime situazioni di mercato, partendo da Solet e finendo con Frattesi e Cambiaso:

"Il primo nome che potrebbe sbloccarsi è quello di Solet, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con l'Udinese, la distanza è minima. L'Inter ha offerto 22 mln di euro, l'Udinese ne vuole 25 e più o meno ci siamo. Poi dovremmo entrare nell'ordine delle idee e apriamo il capitolo delle cessioni. Entriamo in un campo minato che potrebbe regalare scenari inattesi. L'arrivo di Carnevali alla Juve, che è grande amico di Marotta, non fa sì che ci siano regali tra i due club"

Mercato Inter, Musmarra: “Settimana prossima può sbloccarsi questo affare. Frattesi-Cambiaso…”- immagine 2

L'abbiamo anche visto per Muharemovic, l'Inter lo voleva ma il Sassuolo faceva una valutazione molto alta. Sappiamo perfettamente che Carnevali conosce Frattesi meglio di chiunque altro, Frattesi è un pallino di Spalletti, io non escludo nulla, Frattesi-Juve è una pista da tenere con grande attenzione. Ci sono le carte in regola perché si possa riaccendere, poi di valutazione e possibili scambi parleremo quando ci sarà qualcosa di concreto.

Mercato Inter, Musmarra: “Settimana prossima può sbloccarsi questo affare. Frattesi-Cambiaso…”- immagine 3

Abbiamo letto di Cambiaso, all'Inter piaceva in tempi non sospetti anche prima che andasse alla Juve, poi l'Inter non aveva un budget così profondo e lui andò alla Juve ma è una pista che potrebbe riaccendersi, è un giocatore duttile, italiano e vediamo se si trova l'incastro giusto"

Leggi anche
Musmarra: “Stallo Palestra, ecco il motivo e il piano B. L’Inter off records fa...
Inter, nuova pretendente dalla Serie B per Cocchi: Palermo pronto a farsi avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA