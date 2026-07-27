Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra, parlando della questione CT Italia, ha spiegato perché Mancini, al momento non sia un'opzione calda:

"Pare che su Roberto Mancini ci siano ancora dei veti posti dal vecchio presidente federale. Non so se è così oppure no ma sarebbe un qualcosa che andrebbe al di là di ogni ragionevole considerazione. Questo ostracismo da parte della Lega, dove pare ci siano ancora influenze del vecchio presidente federale, è un qualcosa di sorprendente.

Getty Images

Non si può capire quale sia l'ostracismo nei confronti di Mancini che sì è andato via in malo modo ma che si è scusato, cosa che nel calcio di oggi non fa più nessuno, ha riconosciuto l'errore e, pur di tornare in Nazionale, era disposto ad accettare una cifra simbolica e questo la dice lunga anche in un mondo dove non c'è mai un allenatore disposto ad accettare a condizioni economiche non vantaggiose