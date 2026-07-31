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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter dopo l'arrivo di Stones:

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"Stones è un acquisto di livello, è un giocatore che alza il livello, ne ha parlato anche Chivu, ha carisma, qualità, è davvero forte, ha fatto un buon Mondiale, non penso debba giocare ogni 3 giorni, può essere molto utile a questa squadra al di là del lungo periodo di inattività negli ultimi due anni, può fare molto bene in Italia. Ed è chiaro che non finisce qui: su Romero si rincorrono voci ma manca un accordo di massima, o si abbassano i costi e col Tottenham e col giocatore, lui prende 6,5 mln più bonus, vuole uno stipendio in linea con quello ma l'Inter difficilmente può darglieli. O lui abbassa le pretese o resta difficile, fermo restando che bisogna limare col Tottenham, non sono 50 mln ma siamo nell'ordine di 40 mln anche se l'Inter spera di abbassare ancora qualcosina. Ad oggi resta in stand-by"

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"Su Jones non ci sono dubbi: vuole fortemente venire in nerazzurro, c'è da tempo questa corrispondenza d'amorosi sensi con Cristian Chivu. Chivu lo considera un giocatore fondamentale per far fare il salto di qualità nella zona mediana dell'Inter anche per cambiare gli equilibri del centrocampo nerazzurro e fare qualcosa di diverso. Il Liverpool continua a tenere il punto ma non so per quanto riuscirà a farlo perché è chiaro ed evidente che lui non voglia restare lì. Il Liverpool continua a sparare alto, l'Inter ha fatto sapere di essere disposta ad arrivare a 35 mln per uno che va a scadenza, non è per niente una cosa di poco conto. C'è ancora un mese per poterci lavorare. Se si dovesse andare a dama su Romero e Jones, poi mancherebbe un esterno destro, sarebbe un ottimo mercato"