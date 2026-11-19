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L'Inter è su Provstgaard, difensore della Lazio, in vista della prossima estate. Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato la notizia riferita in queste ore dalla Gazzetta dello Sport:

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"Provstgaard? E' un nome che mi sorprende un po'. Mi raccontano che già dopo sei mesi parlava già perfettamente italiano".

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"Lui ha sempre giocato in una difesa a quattro, mi viene da pensare che l'Inter voglia passare a quattro dietro, altrimenti faccio un po' fatica pensare che possa essere davvero un nome, anche perché non ha molta velocità e, per come piace giocare a Chivu, serve un giocatore con un altro tipo di caratteristiche. Ho dunque alcuni dubbi".