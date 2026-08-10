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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha commentato le ultime novità di mercato sull'Inter, da Luis Henrique che piace alla Roma fino a Spence e Diaby, due profili accostati ai nerazzurri:

"È tornata in auge un'operazione di mercato che non è nuova, ve ne avevo già parlato a gennaio che la Roma era interessata a Luis Henrique. Adesso sta tornando di moda, ci sono nuove manifestazioni di interesse, è un giocatore che è sempre piaciuto a Gasperini, vedremo se la situazione andrà a fondo oppure no.

Getty Images

L'Inter fa la stessa valutazione che faceva a gennaio, un'operazione da 30 mln di euro. La Roma pare che stia cercando un giocatore a tutta fascia, Molina lo considerano più difensivo, capiremo se sarà un'operazione che andrà in ebollizione o se rimarrà così. Va da sé che se dovesse scaldarsi questa ipotesi, l'Inter dovrà andare a prendere due esterni. Spence sta tornando come nome caldo, vediamo se, con l'uscita di Luis Henrique, si riesce a fare l'operazione Spence.

Non credo che l'Inter faccia Spence e Diaby, a me non risultano movimenti di apertura o che siano aumentate le chance di vedere Diaby in nerazzurro. Se dovesse partire Luis Henrique, magari si potrebbe prendere Spence e poi si potrebbe portare a casa quel Lamine Sy di cui vi avevo parlato ieri. Non credo si possano fare altre grandi operazioni di mercato sulle fasce"