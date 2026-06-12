Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare dell'operazione Palestra, che sta vivendo una fase di stallo

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno - 16:06

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare dell'operazione Palestra, che sta vivendo una fase di stallo:

"Su Palestra siamo in una fase di stallo come raccontiamo da diversi giorni, le parti sono arroccate da diversi giorni nelle proprie posizioni. L'Inter, off records, fa sapere di non essere disposta a partecipare ad aste e che non ha intenzione di svenarsi per un ragazzo fortissimo ma che oggi non vale quel valore di mercato che l'Atalanta fa. L'Atalanta chiede una cifra elevatissima per un ragazzo che ha fatto solo un anno di Serie A, l'Inter riconosce il valore e la potenzialità ma difficilmente si spingerà oltre i 45 mln di euro fatto salvo che servirebbe l'extra-budget della proprietà e oggi non siamo neanche in questa situazione.

L'Inter ha il totale gradimento del ragazzo, ha la preferenza di Palestra che, in questo momento, non prende in considerazione l'estero e vuole l'Inter per tanti motivi, perché ha legato col gruppo italiano della Nazionale, perché Chivu ha un'ottima considerazione sui giovani e ha dato loro fiducia e continuità e l'Inter gioca in un modo che mettere in risalto le sue qualità, ecco perché Palestra è molto stuzzicato e vuole venire all'Inter.

L'Atalanta è anche disposta a cederlo all'Inter ma il prezzo è troppo alto. Se le posizioni restassero così, l'Inter andrebbe su altri prospetti e quel budget per Palestra potrebbe venire indirizzato altrove o direttamente messo via come già capitato in passato. Il piano B potrebbe essere Dodò della Fiorentina, conosce il campionato italiano, ha qualità, ha fatto vedere cose buone. Ed è chiaro che i tifosi si sono fatti la bocca buona con Palestra, che ha un fisico di un certo tipo che può essere utile anche in Champions"