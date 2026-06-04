Musmarra: “Palestra-Inter, le novità. Occhio a questo nome in uscita: mi avevano giurato…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Marco Palestra

Matteo Pifferi Redattore 4 giugno - 17:33

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Marco Palestra:

"La questione Palestra resta centrale negli ambienti nerazzurri. L'Inter vuole fare tutto il possibile per portare a casa Palestra. Molti sono pessimisti ricordando Lookman, ma le cose sono diverse. Un anno fa l'Atalanta non voleva cedere Lookman e c'erano frizioni tra club, la situazione Palestra è molto differente per cui non possiamo metterla sullo stesso piano, anche i rapporti tra club sono diversi. L'Inter vuole fare il necessario per prendere Palestra, bisognerà limare il possibile tra domanda e offerta.

L'Inter vuole fare quello sforzo in più per colmare il gap con l'Atalanta per arrivare ad un punto di incontro, resto ottimista sul buon esito della trattativa. L'Inter, dovendo utilizzare quasi tutto il budget messo a disposizione della proprietà per Palestra, dovrà trovare altri soldi per fare altre operazioni"

"Parliamo anche di Luis Henrique che fino a gennaio 2026 a me è stato giurato e spergiurato che, se fossero arrivate offerte importanti, sui 30 mln, sarebbe potuto uscire. Per me è in uscita, poi vediamo cosa succederà. Per me è giusto porre la questione sotto i riflettori, perché dovendo spendere 50 milioni più bonus per Palestra, l'Inter ha bisogno di un altro esterno avendo perso Dumfries. Serve un esterno che sappia difendere, Diouf non è questo, ha buone qualità.

Sono anni che chiediamo un giocatore che sparigliasse le carte come Lookman, si parla anche di Ndoye che è andato in Premier con costi fuori budget. Non si parla più, nell'ultimo periodo, di giocatori così ma non vorrei che quel giocatore si crede di averlo in casa che è Diouf. Diouf è cresciuto nella seconda parte della stagione ma faccio fatica a pensare che l'Inter consideri Diouf esterno tutta fascia, in Italia c'è una grande attenzione alla fase difensiva, paradossalmente servirebbe un ibrido con le caratteristiche di Diouf e Luis Henrique"