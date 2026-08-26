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C'è un nome che sta circolando con insistenza in casa Inter in queste ore di mercato e che potrebbe agitare i prossimi giorni nerazzurri. Si tratta di Bonny, tra i profili nel mirino della Fiorentina in attacco in caso di partenza di Kean.

Getty Images

Ne ha parlato su YouTube Alfio Musmarra:

"Dobbiamo capire cosa accade in casa Fiorentina con la situazione Kean, la situazione è abbastanza incandescente. E' chiaro che, se dovesse partire, i viola avrebbero bisogno di un sostituto. Nelle scorse ore c'è stata questa voce relativa a un interessamento per Bonny. Nelle verifiche che ho fatto con il club, a me non è stato detto che Bonny è incedibile. Vediamo, dunque, quello che succede. Credo che sia giusto non chiudere totalmente la porta".