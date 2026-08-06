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La trattativa per portare Cristian Romero a Milano si è bruscamente bloccata. Tutto questo nonostante l'accordo raggiunto tra Inter e Tottenham. I nerazzurri, come ampiamente raccontato, non hanno ancora trovato un'intesa con il giocatore, che ha richieste economiche importanti, e nel frattempo non sono ancora riusciti a piazzare Pavard.

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Una situazione nella quale si sta inserendo con forza l'Atletico Madrid, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Sul fronte difesa, e quindi quello legato a Cristian Romero, non si registrano novità sostanziali: l'accordo col Tottenham c'è, quello con l'argentino sull'ingaggio no. E, in più, la presenza di Pavard — col suo stipendio da 5 milioni — non facilità un'altra entrata di un elemento che ne chiede addirittura uno o due in più. In questa impasse, l'Atletico Madrid sta provando a inserirsi, approcciando agli Spurs prima di andare a dialogare col Cuti".