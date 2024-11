Contro il Napoli si è avuta l'ennesima dimostrazione della sua importanza per Simone Inzaghi e per l'Inter di questi ultimi anni

Contro il Napoli si è avuta l'ennesima dimostrazione della sua importanza per Simone Inzaghi e per l'Inter di questi ultimi anni. Francesco Acerbi, nonostante sia sulla soglia delle 37 primavere, ha ancora un'importanza assoluta per i nerazzurri. A questo punto, avanzano riflessioni sul suo futuro, visto il contratto in scadenza a giugno. La linea di Oaktree non presupporrebbe un rinnovo, ma difficile convincere Inzaghi a rinunciare a lui, date le prestazioni in campo. Scrive la Gazzetta dello Sport: