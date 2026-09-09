Ci sono diversi numeri che testimoniano lo spessore della prova sfoderata dall'Inter ieri sera in casa del Real Madrid. Cristian Chivu andrà al di là del risultato per trovare nella prestazione il conforto necessario per continuare a credere nel suo progetto anche in campo internazionale.

Getty Images

Stando a quanto emerge, oltre ad aver effettuato 21 tiri, l'Inter ha completato il 94% dei suoi passaggi nella partita di ieri sera. È il tasso di completamento più alto di qualsiasi squadra in una partita di UEFA Champions League contro il Real Madrid (nei dati registrati dal 2003-04), secondo Opta. Un dato che sicuramente incoraggerà Cristian Chivu nella ricerca di un atteggiamento sempre più propositivo della sua squadra, che ieri ha applaudito per non essersi snaturata neanche di fronte alle difficoltà.