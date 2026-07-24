In Italia ha già giocato e potrebbe tornarci. Cristian Romero, difensore del Tottenham e dell'Argentina, sarebbe nel mirino dell'Inter. Oggi i suoi agenti sono stati rintracciati a Milano. E la notizia è arrivata fino in Argentina. In particolare del giocatore e dell'interesse del club nerazzurro parla il quotidiano Olè.

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"Dopo la sua straordinaria prestazione ai Mondiali con la nazionale argentina, Cuti Romero ha ribadito la sua qualità di difensore di altissimo livello e la sua freddezza nelle partite più importanti. In questo contesto, con la sua cessione dal Tottenham ormai quasi certa, un colosso italiano che da tempo segue il difensore sembra aver avviato i primi contatti con i rappresentanti del giocatore", scrive il noto sito sportivo argentino.

"Nelle ultime ore, Ciro Palermo, agente del difensore ventottenne, è stato visto e filmato a Milano con Vincent Casella , agente di mercato che opera nel calcio italiano ed è stato fondamentale per l'arrivo dell'uruguaiano Diego Laxalt al Milan nel 2018. Tutto ciò ha lo scopo di avviare le trattative tra l'Inter e i rappresentanti del giocatore per finalizzare il trasferimento", aggiunge lo stesso sito.

"Nel frattempo, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è rientrato a Milano giovedì scorso (era in ritiro con l'Inter di Chivu in Germania.ndr). Vista questa situazione, è molto probabile che nelle prossime settimane inizieranno le trattative per la cessione di Cuti dal Tottenham, dove è sotto contratto fino a luglio 2029, che intende concludere la sua esperienza con gli Spurs. Il futuro di Cuti potrebbe quindi essere in Serie A, dove condividerebbe la rosa con Lautaro Martínez. L'unico potenziale ostacolo alla trattativa potrebbe essere il costo del trasferimento di Romero, dato che il Tottenham si aspetta una cifra vicina ai 70 milioni di euro per il suo difensore di punta, una richiesta che non sarebbe certo gradita all'Inter", ha concluso il sito sportivo argentino.

(Fonte: ole.com.ar)