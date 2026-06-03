Sky – Palestra, Inter convinta di chiudere a questa cifra. Mancini? La situazione

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Palestra all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 3 giugno - 23:25

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Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Palestra all'Inter.

La fiducia dell'Inter aumenta ora dopo ora per una serie di motivi, il primo dei quali è che il calciatore ha dato la priorità all'Inter, ha espresso un gradimento totale al progetto tecnico e vuole rimanere in Serie A nonostante l'interesse di club di Premier League.

Per Palestra, l'Inter è lo step giusto e anche per questo i nerazzurri vogliono trovare l'intesa con l'Atalanta. L'Inter ha offerto 40 mln più bonus, l'Atalanta chiede 50 mln più bonus mentre l'Inter è convinta che si possa chiudere a 45 mln più bonus.

In più, Di Marzio ha aggiunto che l'Inter per Mancini è in una fase d'attesa, pronta ad approfittare qualora la Roma non riuscisse a trovare l'intesa con il difensore ex Atalanta per il rinnovo di contratto. I nerazzurri non potranno muoversi finché la Roma non ufficializzerà D'Amico come dirigente e anche per questo per l'Inter resta caldissima l'operazione Solet con l'Udinese.