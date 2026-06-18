Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: l’incontro tra le parti — a cui hanno partecipato Marotta, Ausilio, Giuntoli e Percassi — è stato molto positivo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Anche l’Atalanta vuole chiudere Palestra-Inter: tempi e cifre. Al vertice c’erano…”
calciomercato
Di Marzio: “Anche l’Atalanta vuole chiudere Palestra-Inter: tempi e cifre. Al vertice c’erano…”
Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: l’incontro tra le parti è stato molto positivo. La volontà reciproca c'è
La volontà reciproca, fa sapere Gianluca Di Marzio, è di arrivare a un’intesa definitiva per il trasferimento non oltre l'inizio della prossima settimana.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Non c'è ancora un principio d'accordo, ma oggi sono stati fatti dei passi avanti decisivi. Le parti stanno ragionando sui bonus: l'Inter era già arrivata a 45 milioni totali, mentre l'Atalanta partiva da 50 più bonus. Ora i due club si stanno venendo incontro e la volontà dell'Atalanta — oltre che del giocatore — è quella di arrivare a un'intesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA