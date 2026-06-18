Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: l’incontro tra le parti è stato molto positivo. La volontà reciproca c'è

Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell’ Inter : l’incontro tra le parti — a cui hanno partecipato Marotta, Ausilio, Giuntoli e Percassi — è stato molto positivo.

Non c'è ancora un principio d'accordo, ma oggi sono stati fatti dei passi avanti decisivi. Le parti stanno ragionando sui bonus: l'Inter era già arrivata a 45 milioni totali, mentre l'Atalanta partiva da 50 più bonus. Ora i due club si stanno venendo incontro e la volontà dell'Atalanta — oltre che del giocatore — è quella di arrivare a un'intesa.