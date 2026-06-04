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calciomercato
Pedullà: “Inter non valuta altro: tutto su Palestra! Per Provedel c’è un problema è non è la cifra”
In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter con le ultime novità: "Fino ad ora non ho novità su Palestra: non vi vendo titoli su fiducia o altro perché non voglio prendervi in giro. Certo, che l'Inter sia interessata a Palestra è una notizia che sanno anche in Oceania: bisogna attendere per capire se alzerà l'asticella dopo che lo ha battezzato e ha preso i soldi di Dumfries.
Per quanto tempo ancora c'è quest'attesa? Non ve lo so dire, le cose vanno controllate minuto per minuto: posso dirvi che Palestra sarebbe molto felice di andare all'Inter, ma l'Atalanta sarebbe molto felice di incassare quella cifra. Non facciamolo diventare un tormentone: se domani dovesse esserci uno sconto o l'Atalanta accettasse contropartite, io vi terrei informati. L'Inter oggi non valuta altre cose: l'attenzione è tutta su Palestra.
Per Provedel il problema è legato non all'indennizzo per la Lazio, che può chiedere un paio di milioni, ma poi quando il portiere incontrerà l'Inter, bisognerà trovare una quadra sull'ingaggio: lui guadagna più di Martinez e un vice che guadagna più del titolare è una cosa atipica".
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