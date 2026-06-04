In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter con le ultime novità: "Fino ad ora non ho novità su Palestra: non vi vendo titoli su fiducia o altro perché non voglio prendervi in giro. Certo, che l'Inter sia interessata a Palestra è una notizia che sanno anche in Oceania: bisogna attendere per capire se alzerà l'asticella dopo che lo ha battezzato e ha preso i soldi di Dumfries.