"Si sta entrando nel vivo. È una settimana fondamentale perché è arrivato a Milano il suo agente: l'accordo tra l'Inter e Palestra c'è già da giorni con il giocatore che sta dando priorità alla società interista nonostante i sondaggi della Premier. Il club nerazzurro parlerà ancora con l'Atalanta: vanno definiti i bonus per arrivare ai 50 mln (45 la parte fissa e 5 di bonus) e bisogna poi trattare anche sulla percentuale della futura rivendita". Così su DAZN Fabrizio Romano ha parlato della trattativa per il calciatore italiano che ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Cagliari.