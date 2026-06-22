"Si sta entrando nel vivo. È una settimana fondamentale perché è arrivato a Milano il suo agente: l'accordo tra l'Inter e Palestra c'è già da giorni con il giocatore che sta dando priorità alla società interista nonostante i sondaggi della Premier. Il club nerazzurro parlerà ancora con l'Atalanta: vanno definiti i bonus per arrivare ai 50 mln (45 la parte fissa e 5 di bonus) e bisogna poi trattare anche sulla percentuale della futura rivendita". Così su DAZN Fabrizio Romano ha parlato della trattativa per il calciatore italiano che ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Cagliari.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra, Inter conta di chiudere a stretto giro. Si lavora su bonus e rivendita”
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Romano: “Palestra, Inter conta di chiudere a stretto giro. Si lavora su bonus e rivendita”
Il giornalista ha parlato su DAZN della trattativa che sta per portare a Milano l'esterno che arriva da un anno in prestito al Cagliari
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"Il club bergamasco - ha aggiunto il giornalista sul canale streaming che sta trasmettendo l'intero Mondiale - ritiene che il calciatore in futuro potrebbe essere venduto a cifre superiori a questi cinquanta mln e quindi chiede una fetta sulla futura eventuale cessione del calciatore italiano. Inter ottimista di arrivare al traguardo a breve giro".
(fonte: DAZN)
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