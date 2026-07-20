Il mercato dell'Inter ha avuto una frenata. Il club nerazzurro è andata convintissima su Palestra ma lui ha optato per il Chelsea. Poi è andata su Khalaili che però non ha superato le visite mediche di idoneità del Coni. Il sostituto di Dumfries quindi non c'è ancora e al club nerazzurro sono giorni di riflessione.

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"C’è una parola che, nonostante tutto, descrive oggi i dirigenti dell’Inter. L’ha pronunciata Piero Ausilio ieri pomeriggio, al suo arrivo nel ritiro nerazzurro di Donaueschingen: «Sereni». Il direttore sportivo ha raggiunto il suo vice Dario Baccin nella Foresta Nera per un aggiornamento di persona sullo stato dell’arte a cui ha preso parte anche Cristian Chivu, nel pomeriggio lasciato libero alla squadra dopo le fatiche dei primi giorni", si legge sul Corriere dello Sport.

"L’Inter sa bene che ha ancora tanto da fare nella finestra di mercato in corso, ma non per questo si lascia sopraffare dalla frenesia. La cosa più importante è che la squadra venga rinforzata a dovere: se alla fine gli acquisti saranno giusti, anche a costo di vedere dilatati i tempi rispetto alle previsioni iniziali, in casa nerazzurra potranno essere comunque molto soddisfatti", spiega ancora il giornale sportivo.

(Fonte: CdS)