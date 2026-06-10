Pasqualin: “Solet all’Inter cosa fatta. La formula è già stata trovata”

Il procuratore storico ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e si è riferito anche alla trattativa con i nerazzurri per il difensore

Claudio Pasqualin, procuratore storico, ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e una sua frase si riferisce anche al mercato nerazzurro. «Solet all'Inter è una cosa fatta per la soddisfazione di tutti», ha detto.