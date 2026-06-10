Claudio Pasqualin, procuratore storico, ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e una sua frase si riferisce anche al mercato nerazzurro. «Solet all'Inter è una cosa fatta per la soddisfazione di tutti», ha detto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pasqualin: “Solet all’Inter cosa fatta. La formula è già stata trovata”
calciomercato
Pasqualin: “Solet all’Inter cosa fatta. La formula è già stata trovata”
Il procuratore storico ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e si è riferito anche alla trattativa con i nerazzurri per il difensore
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il club nerazzurro con Piero Ausilio ha incontrato ieri il ds del club friuliano, Gianluca Nani, a Milano. È diventato così ufficiale l'interesse per il difensore che ormai da tempo viene associato all'Inter.
«La formula del prestito legata ad un riscatto facile è già stata trovata», ha aggiunto ancora l'agente riferendosi così al prestito con obbligo di riscatto per il calciatore che scatterà a determinate condizioni.
(Fonte: messaggeroveneto.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA