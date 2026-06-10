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Pasqualin: “Solet all’Inter cosa fatta. La formula è già stata trovata”

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Il procuratore storico ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e si è riferito anche alla trattativa con i nerazzurri per il difensore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Claudio Pasqualin, procuratore storico, ha parlato con il Messaggero Veneto del mercato dell'Udinese e una sua frase si riferisce anche al mercato nerazzurro. «Solet all'Inter è una cosa fatta per la soddisfazione di tutti», ha detto.

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Il club nerazzurro con Piero Ausilio ha incontrato ieri il ds del club friuliano, Gianluca Nani, a Milano. È diventato così ufficiale l'interesse per il difensore che ormai da tempo viene associato all'Inter.

«La formula del prestito legata ad un riscatto facile è già stata trovata», ha aggiunto ancora l'agente riferendosi così al prestito con obbligo di riscatto per il calciatore che scatterà a determinate condizioni.

(Fonte: messaggeroveneto.it)

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