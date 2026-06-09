Oggi l'incontro con il club friulano: il club nerazzurro sta muovendo i primi passi per concretizzare l'arrivo del difensore. Fase di attesa per il giocatore dell'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 19:45)

"L'Inter ha voluto chiedere informazioni su Atta che incarna un po' lo spirito di un giocatore con cui il club punta ad impreziosire la sua rosa. Ad oggi le priorità sono diverse, il portiere e il difensore. Oggi c'è stato l'incontro con l'Udinese per Marello, per il riscatto, ma si è parlato chiaramente di Soletperché più di un approccio con il giocatore c'è stato".

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Su Skysport Luca Marchetti ha parlato dell'incontro di oggi tra il club nerazzurro e il club friulano che si è tenuto in centro a Milano.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"L'accordo totale con il calciatore c'è - ha spiegato il giornalista - e l'Inter si sente piuttosto sicura. Ma si deve parlare con l'Udinese. E quando si comincia a parlare con il club non si va subiti dritti al punto. Quello di Atta è un giocatore interessante, capace di saltare l'uomo e che si è messo in mostra per questa capacità e l'Inter sta ragionando anche su altri obiettivi, vedi Curtis Jones del Liverpool. Atta non è una soluzione prioritaria ma certamente sul tavolo".

Standby Palestra — Per Palestra situazione in standby perché l'offerta di 45 mln totali per il giocatore non soddisfa l'Atalanta che è rimasta ferma sulla sua posizione. Vuole 55 mln per il calciatore. Non è una situazione alla Lookman con una rigidità molto forte ma il club tiene il punto sulle proprie condizioni. Il club nerazzurro ha allentato il pressing. È forte della volontà del ragazzo di poter cogliere l'opportunità di trasferirsi a Milano e preferirla come soluzione rispetto ad eventuali offerte dalla Premier League. Non sarà un affare veloce, serve più tempo di quanto ipotizzato dopo un inizio di trattativa piuttosto rapido.

(Fonte: Ss24)