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Del mercato dell'Inter ha parlato durante la puntata di Elastici il giornalista Giuseppe Pastore:

Mercato Inter intelligente, voto sette. Un mercato mirato, non mancava nulla, non sono arrivati gli acuti. Ha riempito, vedremo come verrà sostituito Dumfries, lancerà Diouf. E poi ha tamponato Acerbi e De Vrij con Stones, ha aggiunto la qualità di Curtis Jones, togliendo Frattesi, quindi è andato a migliorare oggettivamente per una squadra che aveva poco bisogno di rifarsi il trucco, nonostante i tifosi sui social vorrebbero sempre le loro squadre spendere milioni tutto l'anno.