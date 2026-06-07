Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma la dirigenza dell'Inter è già all'opera per programmare la prossima stagione

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 19:32)

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Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma la dirigenza dell'Inter è già all'opera per programmare la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport propone un focus sugli esuberi, dai quali l'Inter potrebbe anche incassare una cifra corposa da investire:

"C'è chi parte ma poi ritorna, chi considera chiusa la propria esperienza interista, chi rischia di pesare non poco sulle casse nerazzurre e pure chi vede il proprio futuro del tutto in bilico. Di sicuro, però, l'Inter potrebbe fare un bel jackpot piazzando tutti coloro che non rientrano nei piani né di Cristian Chivu né della società. Vale a dire Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Kristjan Asllani e forse pure Luis Henrique, che nel suo primo anno in Italia ha giocato molto a causa della prolungata assenza di Dumfries ma mai è riuscito a convincere pienamente. Così il club di viale della Liberazione potrebbe vedere il proprio budget per il mercato estivo innalzarsi notevolmente nel caso in cui ogni esubero venisse piazzato adeguatamente. Qualcuno è più richiesto e qualcun altro meno, come è normale che sia, ma le acque del calciomercato si muovono per tutti. E l'Inter si sfrega le mani", scrive la Rosea.

Frattesi — "Il più attenzionato in giro per l'Italia e per l'Europa tra i nomi citati è senz'altro quello di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo attende e spera sempre in una chiamata della Roma per tornare a casa, ma ogni scenario è aperto. E il Nottingham Forest, che la scorsa estate arrivò ad un passo dalla chiusura, continua a monitorarlo. Dal canto suo, l'Inter non intende cederlo a cifre inferiori ai 20-25 milioni nonostante l'ultima stagione negativa, anche per garantirsi una plusvalenza corposa (considerando il valore a bilancio pari a circa 13 milioni)", aggiunge La Gazzetta.

Pavard e Asllani — In uscita sono anche Pavard e Asllani: entrambi reduci da due prestiti flop (due per l'albanese), torneranno all'Inter ma per loro non c'è spazio nel progetto futuro. "Un dettaglio da non sottovalutare è il contratto pesantissimo che lega il francese ai colori nerazzurri: 5 milioni netti a stagione, ecco perché la dirigenza si sta già muovendo per trovare una soluzione che potrebbe accompagnare l'ex Bayern in Arabia Saudita. In ogni caso, un suo addio dovrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra attorno ai 10-12 milioni, considerando pure che il Marsiglia ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 15.

Infine c'è Asllani, più o meno discreto nei mesi in cui si è visto a Torino ma negativo nella seconda parte di stagione trascorsa in Turchia, al Besiktas. Qualcosa si muove anche in Italia, magari con la stessa formula del recente passato (prestito con diritto), ma di sicuro l'albanese a Milano viene considerato di troppo", spiega La Rosea. Occhio poi alla situazione Luis Henrique: il brasiliano ex Marsiglia piace molto all'estero - il Bournemouth ci aveva già provato a gennaio - e in questo caso l'Inter potrebbe veder crescere il tesoretto complessivo anche oltre i 50 mln di euro.