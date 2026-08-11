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Il mercato dell'Inter potrebbe accendersi in vista dell'inizio del campionato. La priorità è l'esterno destro, pressing per Spence e attenzione alla possibile uscita di Luis Henrique.

Getty Images

Come riporta Repubblica, "L'Inter sta invece rivalutando la posizione di Pavard: è rientrato motivato dalla stagione in prestito al Marsiglia, Chivu è pronto a dargli un'opportunità. Potrebbe restare, al netto di proposte particolarmente invitanti a oggi non pervenute. Sulla corsia di destra, considerata l'alta valutazione che l'Al-Ittihad fa di Diaby, il club nerazzurro ha riacceso i fari su Spence del Tottenham. Sullo sfondo l'interessamento della Roma per Luis Henrique: il prezzo per il brasiliano è di 30 milioni, per Gasperini non è la prima scelta".