Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il futuro di Benjamin Pavard resta un tema aperto e da approfondire. Nel frattempo, però, il difensore francese è sceso in campo dall'inizio nell'amichevole contro il Manchester City segnando anche il gol del pareggio facendosi trovare pronto sull'assist di Dimarco.

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La Gazzetta dello Sport, nell'analizzare alcuni giocatori in bilico nelle rose dei top club di Serie A, commenta così la situazione Pavard ad oggi: "Benjamin Pavard sembrava destinato a lasciare l'Inter, tanto che il club nerazzurro era alla ricerca di nuovi profili nel suo ruolo.

È arrivato Stones a rinforzare la difesa, ma sono comunque andati via Acerbi e De Vrij, quindi la sua posizione resta in stand-by. Se poi segna anche in amichevole contro il Manchester City..."