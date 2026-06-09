Su YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter

Marco Astori Redattore 9 giugno - 11:15

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In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter: "Per Palestra non ci sono novità e indipendentemente dalle ricostruzioni che rispetto senza condividerle, io non ho mai pensato che l'inserimento di una contropartita come Cocchi avrebbe sbloccato la situazione. Non ho mai pensato all'ottimismo dell'Inter sui 45 milioni più eventuali bonus.

Non ci saranno novità fino a quando l'Inter non si presenterà con l'offerta che chiede l'Atalanta. L'Atalanta non si è spostata da quella richiesta, che non è ufficiale e hanno messo dei cartelli: ma l'hanno comunicata all'Inter, sono 50 milioni più 5-6 di bonus senza contropartite. Bisogna partire dal 5: se accadesse qualcosa di diverso sarei pronto a comunicarvelo perché il mercato sicuramente può cambiare.

Ma la tendenza è questa perché l'Atalanta non ha fretta: lo darebbe volentieri all'Inter e lui ci andrebbe molto volentieri, ma occorrono quelle condizioni. L'Atalanta vuole pensare ad un'asta a condizione se qualcuno si presentasse con quella cifra: e se l'Inter lo facesse, lo porterebbe a casa. Palestra ha detto sì all'Inter senza rifiutare altre cose: il Newcastle non è di suo gradimento ma se arrivassero altri club come il City lui li prenderebbe in considerazione. Lui sa di essere sintonizzato sull'Inter ma aspetta che faccia questo sforzo".