FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Atalanta ha comunicato: per Palestra 50 più 5-6 di bonus. E l’Inter lo prende se…”

calciomercato

Pedullà: “Atalanta ha comunicato: per Palestra 50 più 5-6 di bonus. E l’Inter lo prende se…”

Pedullà: “Atalanta ha comunicato: per Palestra 50 più 5-6 di bonus. E l’Inter lo prende se…” - immagine 1
Su YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così del futuro di Marco Palestra e della trattativa con l'Inter: "Per Palestra non ci sono novità e indipendentemente dalle ricostruzioni che rispetto senza condividerle, io non ho mai pensato che l'inserimento di una contropartita come Cocchi avrebbe sbloccato la situazione. Non ho mai pensato all'ottimismo dell'Inter sui 45 milioni più eventuali bonus.

Pedullà: “Atalanta ha comunicato: per Palestra 50 più 5-6 di bonus. E l’Inter lo prende se…”- immagine 2
Instagram ufficiale

Non ci saranno novità fino a quando l'Inter non si presenterà con l'offerta che chiede l'Atalanta. L'Atalanta non si è spostata da quella richiesta, che non è ufficiale e hanno messo dei cartelli: ma l'hanno comunicata all'Inter, sono 50 milioni più 5-6 di bonus senza contropartite. Bisogna partire dal 5: se accadesse qualcosa di diverso sarei pronto a comunicarvelo perché il mercato sicuramente può cambiare.

Inter Palestra
Foto figc.it

Ma la tendenza è questa perché l'Atalanta non ha fretta: lo darebbe volentieri all'Inter e lui ci andrebbe molto volentieri, ma occorrono quelle condizioni. L'Atalanta vuole pensare ad un'asta a condizione se qualcuno si presentasse con quella cifra: e se l'Inter lo facesse, lo porterebbe a casa. Palestra ha detto sì all'Inter senza rifiutare altre cose: il Newcastle non è di suo gradimento ma se arrivassero altri club come il City lui li prenderebbe in considerazione. Lui sa di essere sintonizzato sull'Inter ma aspetta che faccia questo sforzo".

 

Leggi anche
Retroscena Di Marzio: “Inter ha incontrato Dibu Martinez a febbraio e gli ha detto...
Di Marzio svela: “Portiere? Oaktree ai dirigenti Inter: ‘Abbiamo già Martinez quindi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA